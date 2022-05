MERCATO NAPOLI – Archiviata la stagione conclusasi al terzo posto, utile per l’accesso alla prossima Champions League, per il Napoli è arrivato il momento di pensare al futuro. Gli azzurri vivranno diversi cambiamenti rispetto a quest’ultima stagione, soprattutto in attacco. Oltre all’addio di Insigne, restano in stand-by le situazioni di Mertens ed Osimhen. Per questo il mercato partenopeo si preannuncia abbastanza ricco soprattutto per colmare i vuoti che lasceranno i partenti.

MERCATO NAPOLI, BERARDI E BERNARDESCHI I PREFERITI PER L’ATTACCO

Il Napoli si è già assicurato il giovane Kvaratskhelia, ma Spalletti ha già chiesto almeno un altro innesto che possa alternarsi con il georgiano. Come riporta “Il Corriere dello Sport“, i preferiti per rinforzare il reparto offensivo sono due, Domenico Berardi e Federico Bernardeschi.

Il primo è il candidato principale, in quanto puntato dagli azzurri già da diversi mesi. Sull’esterno del Sassuolo c’è anche il Milan in pressing. Carnevali, comunque, chiede almeno 25 milioni di euro, cifra più abbordabile rispetto ai 40 richiesti un anno fa.

Vista la pista non semplice, il Napoli ha il piano B, che porta come detto a Bernardeschi. L’ex Fiorentina rappresenta una ghiotta occasione per tante squadre, in quanto si libererà a zero dalla Juventus dal prossimo 1 Luglio. E’ seguito attentamente anche dalla Lazio, anche se il Napoli potrebbe prepotentemente inserirsi, soprattutto facendo leva sulla partecipazione alla Champions.

