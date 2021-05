Mercato, Nandez è pronto per il salto di carriera. Roma e Inter in pole

Mercato in uscita Cagliari: Nandez verso una big. Piace a Conte e alla Roma, ma serve la clausola

Nahitan Nandez sta concludendo la sua seconda stagione in Sardegna. Il centrocampista uruguaiano in due anni ha conquistato il Cagliari con la determinazione e l’intensità offerte costantemente nelle sue prestazioni. Ecco perché, cresciuta anche la qualità del suo gioco, potrebbe essere pronto per fare il grande salto in un club più blasonato.

MERCATO, NANDEZ E’ PRONTO PER UNA BIG

Come riporta calciomercato.com, dopo aver vestito le maglie di Boca Juniors e proprio Cagliari, Nandez potrebbe lasciare i rossoblù per indossarne una più ambiziosa. Il giocatore abbina corsa, senso di posizione e lancio preciso alla notevole personalità, permettendogli così di smistare palloni pesanti in uscita dall’area di rigore. Inoltre, è anche preciso nelle chiusure, rappresentandosi un giocatore importante in ambo le fasi di gioco.

Il classe ’95 è ideale per il gioco di Conte, non a caso al Cagliari ha raccolto il testimone di Barella che proprio con il tecnico salentino è migliorato a tal punto da essere considerato tra i centrocampisti più forti della nostra Serie A. L’Inter ha provato a prendere il nazionale uruguaiano sia a gennaio che a giugno dell’anno scorso, proponendo al club sardo il connazionale Vecino. Ora Marotta e Ausilio valutano un nuovo assalto e potrebbero giocarsi la carta Esposito, attaccante che può fare al caso della società del presidente Giulini.

Mercato, anche la Roma su Nandez

Sulle tracce di Nandez però non ci sono solo i nerazzurri. Nelle ultime settimane sta prendendo quota la pista che porta alla Roma. Ci sono stati contatti tra Pinto e l’agente del giocatore e, anche se al momento non si è ancora entrati nella fase calda, il profilo di Nahitan piace molto dalle parti di Trigoria.

Il Cagliari, dal canto suo, vorrebbe tutti i 35 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, le pretendenti sono avvisate.

