Mercato Milan: Ballo-Touré vicino alla chiusura. Operazione in prestito per il terzino del Monaco

Scatenato il Milan in queste settimane di calciomercato. Dopo le ufficializzazioni dell’acquisto di Sandro Tonali e del rinnovo di Davide Calabria, sono in dirittura d’arrivo Brahim Diaz (operazione in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore del Real Madrid), e Olivier Giroud. Il francese dovrebbe nel giro di 48 ore essere a Milano per visite mediche e firma.

Mercato Milan: a un passo Ballo-Touré

Non solo però, perché sul quaderno dei compiti da fare di Maldini e Massara c’è sempre stata anche la ricerca di un vice Theo Hernandez. Il terzino sinistro in questa stagione è stato l’unico mancino nel ruolo, sostituito infatti all’occorrenza da Diogo Dalot.

Con il portoghese destinato a restare a Manchester però, il Milan preferisce puntare su un difensore di ruolo e di piede mancino. Ecco perché, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe vicino a vestire rossonero Fodé Ballo-Touré. Il classe 1997 è da due anni e mezzo al Monaco, e potrebbe arrivare a Milano già nei prossimi giorni.

Mercato Milan Ballo-Touré

Le trattative con i francesi sono in via di definizione sulla base di un accordo per il prestito di un anno, con l’opzione del diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

LEGGI ANCHE:

L’Argentina trionfa in Copa America. Contro il Brasile decide Di Maria

Mercato Napoli Milik, dalla Francia: rimarrà al Marsiglia

Lazio Milinkovic Savic: “Mi sento un leader e voglio restare”

Mercato Milan De Ketelaere, anche i rossoneri sul gioiellino belga

Spinazzola su Italia Inghilterra: “Riproverei quell’allungo, è l’ultima battaglia”

Mercato Napoli Di Lorenzo, attivata la clausola per il rinnovo fino al 2026

Napoli infortunio Lozano, contusione al volto e ferita vicino all’occhio

Tavares Arsenal: ufficiale l’approdo ai gunners del classe 2000

Fiorentina Ribery: “Volevo restare, sarebbe bello proseguire in Italia”