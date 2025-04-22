Mercato Milan, occhi su Burkardt: rinforzo ideale se arriva Igli Tare

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Aprile 2025 · Aggiornato il 22 Aprile 2025

Un profilo in crescita per l’attacco rossonero

Il Milan osserva con grande attenzione Jonathan Burkardt, attaccante classe 2000 del Mainz, autore di una stagione di alto profilo in Bundesliga. Con 15 reti e 3 assist in 25 presenze nel massimo campionato tedesco, il giovane centravanti si è guadagnato non solo gli elogi della critica, ma anche la chiamata nella nazionale tedesca. Il suo rendimento ha acceso l’interesse di numerosi club europei, ma il Milan si è mosso in anticipo per monitorare da vicino la situazione.

Tutto dipende dall’arrivo di Igli Tare

L’interesse concreto dei rossoneri per Jonathan Burkardt sembra legato all’eventuale nomina di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del club. L’ex dirigente della Lazio, noto per la sua esperienza nel mercato europeo, è considerato il principale promotore del profilo del centravanti tedesco. Tare, infatti, ne apprezza la duttilità, la freddezza sotto porta e la capacità di adattarsi a diversi sistemi offensivi.

Una scelta coerente con il progetto Milan

Il possibile acquisto di Jonathan Burkardt rappresenterebbe un’operazione perfettamente in linea con la politica del Milan, orientata a investire su giovani di talento con ampi margini di crescita. La dirigenza rossonera valuta positivamente anche l’aspetto economico: il contratto in essere con il Mainz rende il giocatore accessibile dal punto di vista finanziario, a fronte di un rendimento già maturo e internazionale.

