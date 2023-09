Mercato Milan: la dirigenza rossonera avrebbe messo Juan Miranda del Betis Siviglia in cima alla lista dei desideri

“Sì, è vero. Hanno richiesto informazioni. Sono a conoscenza dell’esigenza economica del mio club, ma so anche che voglio lavorare al massimo per questa società. Nel futuro, vedremo”. Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia, ha confermato di aver ricevuto diverse offerte nel corso della sessione estiva, tra cui una recapitata dal Milan. Intercettato dai microfoni dell’emittente ElDesmarque Betis, il classe 2000 non si è, tuttavia, sbilanciato in merito ad un futuro lontano dalla terra iberica.

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, il laterale ha totalizzato settantasette minuti in Liga, frutto dei trentadue giocati contro il Bilbao e dei quarantacinque nell’ultimo match, contro il Rayo Vallecano. Il Diavolo ha puntato i propri radar sulle prestazioni del giovane spagnolo e, nel corso delle prossime sessioni, potrebbe intavolare qualche discorso con il Betis. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, l’assalto rossonero sarebbe stato rimandato a causa del continuo stallo sulla situazione in uscita di Ballo-Toure, il quale ha accettato il trasferimento al Fulham a mercato italiano ampiamente chiuso.

Juan Miranda andrebbe a posizionarsi come vice-Theo Hernandez e potrebbe far nuovamente scalare Alessandro Florenzi sull’out di destra, come sostituto naturale di capitan Calabria. Nel corso del match casalingo contro il Torino, ad esempio, è stato il numero 42 a rimpiazzare lo stremato francese nei minuti finali a discapito del giovane Bartesaghi, aggregato dalla Primavera sin dal ritiro estivo.

L’idea della dirigenza rossonera sarebbe, dunque, quella di puntellare un ruolo con qualche evidente lacuna e, un giovane futuribile come Miranda, potrebbe fare al caso dei rossoneri. La richiesta del Betis Siviglia per il terzino si assesterebbe intorno ai 9 milioni di euro ma, le esigenze economiche del club potrebbero far sì che, il Diavolo, possa strappare il cartellino a condizioni più favorevoli.