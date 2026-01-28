Mercato Milan in difesa, si attende il gong: spunta Nathan Akè

Nathan Akè, difensore del Manchester City e della Nazionale olandese, potrebbe rappresentare il colpo last minute richiesto da Allegri

NATHAN AKE’ MILAN – Il colpo perfetto per la difesa del Milan sarebbe stato individuato in Nathan Akè. I conti, però, al momento, sembrano non tornare. Il mercato invernale rossonero sembra gravitare intorno al rifinanziamento pianificato da Gerry Cardinale per liquidare il Fondo Elliott. Ragion per cui, a pochi giorni dal gong che sancirà la fine della sessione di gennaio, appare complicato che il Diavolo possa slacciare i cordoni del borsone e riversare denaro liquido per colmare alcune lacune della rosa a disposizione di Allegri. Malgrado la costante crescita di De Winter, tuttavia, il tecnico rossonero avrebbe richiesto un innesto di esperienza e affidabilità che possa andare a completare il puzzle della retroguardia. Un centrale roccioso, dalla fisicità imponente e dal piede educato: l’identikit perfetto per spiegare i motivi dell’eventuale assalto all’olandese del Manchester City.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, infatti, Igli Tare avrebbe imbastito i primi colloqui con il club britannico per sondare la disponibilità di Pep Guardiola di privarsi del trentunenne centrale. I tanti infortuni che stanno colpendo la retroguardia del City, senza contare l’onerosissimo ingaggio percepito dallo stesso Nathan Akè in Blue, potrebbero contribuire al nulla di fatto. La voglia dell’olandese di conquistare un posto al prossimo Mondiale e di rimettersi in gioco in un campionato diverso dalla Premier League, tuttavia, potrebbero sovvertire un esito dell’operazione che, al momento, appare scontato.

Stando a quanto appreso, le intenzioni di Akè potrebbero far rima con la rinuncia di una buona fetta dello stipendio pur di venire incontro alle esigenze di un club pronto a affidargli un ruolo da leader. Quanto alla scadenza contrattuale con il City, la data del 30 giugno 2027 potrebbe favorire un risparmio anche sul costo del cartellino. A quel punto, i conti in Via Aldo Rossi potrebbero anche tornare. Massimiliano Allegri riceverebbe in dono un centrale di assoluto valore ed esperienza internazionale.