Mercato Milan, Davide Calabria verso la Juventus. La situazione

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Gennaio 2025

Davide Calabria sembra destinato a lasciare il Milan. Il terzino destro italiano, punto fermo dei rossoneri per diverse stagioni, è ormai vicino a trasferirsi alla Juventus. Con un contratto in scadenza a giugno, il suo addio nel mercato invernale appare sempre più probabile. Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha infatti identificato Calabria come uno dei giocatori da cedere per rinnovare la rosa.

Interesse della Juventus

La Juventus vede in Davide Calabria una preziosa opportunità. Nonostante un calo di centralità nelle gerarchie del Milan, il terzino rimane un giocatore affidabile grazie alla sua esperienza in Serie A e alla sua versatilità difensiva. A Torino, il tecnico Thiago Motta apprezza la capacità di Calabria di adattarsi rapidamente a schemi tattici complessi. Il suo arrivo rappresenterebbe un colpo strategico per la Vecchia Signora, che punta a rafforzare il reparto difensivo senza gravare eccessivamente sul bilancio.

Addio con riconoscenza

Il possibile passaggio di Davide Calabria alla Juventus potrebbe segnare la conclusione di un importante capitolo per il Milan. Cresciuto calcisticamente in rossonero, il terzino è stato protagonista di numerose battaglie sul campo. Tuttavia, le esigenze di rinnovamento e il piano tecnico di Conceicao hanno portato il club a privilegiare una cessione, utile anche per liberare risorse.

Il futuro del Milan

Il Milan, dal canto suo, è già al lavoro per individuare un sostituto. L’obiettivo è quello di trovare un profilo giovane e dinamico in grado di garantire un contributo immediato e di inserirsi nel progetto di ringiovanimento della rosa voluto dalla dirigenza.

Con la probabile partenza di Calabria, si chiude un ciclo e ne inizia un altro, sia per il giocatore, pronto a una nuova sfida, sia per il Milan, impegnato a costruire una squadra competitiva per il futuro.

LEGGI ANCHE: