Mercato: Manchester United su Milinkovic-Savic e Bruno Fernandes

POST POGBA – Nei giorni scorsi, il procuratore di Paul Pogba, Mino Raiola, ha rivelato ai giornalisti che il suo assistito non vuole rimanere al Manchester United. La partenza del transalpino era nell’aria da mesi e lo United si sta già movimentando per trovare un sostituto con caratteristiche simili. La società inglese sta sondando con attenzione la situazione di Milinkovic-Savic della Lazio. Il serbo è rimasto controvoglia con i biancocelesti nella passata stagione, disputata non in maniera eccellente come quella di due anni fa. In questa finestra di mercato estivo, la volontà del centrocampista è quella di lasciare Roma e la Premier League tra le fila dei Red Devils potrebbe essere un’opportunità unica. Milinkovic-Savic ha caratteristiche molto simili a Pogba, sia in termini tecnici che fisici. Lotito chiede 75 milioni di euro per lasciarlo andare. Lo United ci sta già pensando.

IDEA BRUNO FERNANDES – Secondo la stampa inglese e portoghese, gli inglesi avrebbero messo gli occhi anche su Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona. Il portoghese ex Novara, Udinese e Sampdoria, ha disputato una stagione strepitosa con la squadra di Lisbona e le sue prestazioni non sono di certo sfuggite allo United. Gli inglesi avrebbe o già presentato un’offerta allo Sporting che ammonta a 55 milioni di euro. Lo Sporting però tentenna e vuole arrivare a 70 milioni, cifra che difficilmente lo United sarà disposto a sborsare. I Red Devils però hanno dalla loro parte la volontà del calciatore, desideroso di approdare in Premier League per dare una svolta alla sua carriera.