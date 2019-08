Mercato Lecce: tutto fatto per Farias, ecco Rispoli. E Choupo-Moting…

MERCATO LECCE FARIAS RISPOLI - Il club salentino sta per assicurarsi Farias. Intanto è sbarcato Rispoli. Pazza idea Choupo-Moting

MERCATO LECCE FARIAS RISPOLI – Il Lecce, tornato in Serie A dopo sette anni, vuole stupire. Il club salentino è alla continua ricerca di una punta e, dopo i tentativi falliti con Yilmaz (il Besiktas non lo libera) e Babacar (sempre più verso la Spal), prepara il colpo in grado di infiammare ulteriormente la già caldissima piazza giallorossa.

Secondo Sky Sport l’ultima idea per rinforzare l’attacco di Liverani sarebbe Eric Choupo-Moting, camerunense in forza al PSG e in grado di ricoprire tutti i ruoli offensivi. Un vero e proprio jolly offensivo. L’attaccante nell’ultima stagione ha messo insieme 31 presenze con i Campioni di Francia segnando 3 goal e fornendo due assist. Il livello più alto però lo aveva toccato con lo Schalke 04 quanto in una singola stagione mise a segno ben 18 reti in Bundesliga. Restano ancora da capire i margini di questa trattativa.

MERCATO LECCE FARIAS RISPOLI – Nel frattempo i salentini si regalano un bel colpo che è anche un gradito ritorno. In Puglia è arrivato Andrea Rispoli. L’esperto terzino arriva a parametro zero dopo il fallimento del Palermo e aveva già giocato a Lecce nella stagione 2010/11.

Infine, secondo alfredopedulla.com, sembra ormai tutto fatto per l’ingaggio di Diego Farias del Cagliari. Stasera il brasiliano firmerà in via telematica il contratto col club pugliese e domani raggiungerà Lecce per sostenere le visite mediche. Operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto (7 milioni la valutazione complessiva).