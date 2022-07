MERCATO LAZIO UDOGIE – Doversi sono i club a cui è stato accostato Destiny Udogie, terzino dell’Udinese messosi in luce in questa stagione.

Dodici mesi fa i friulani lo avevano acquistato a titolo definitivo dal Verona. Su di lui ci sarebbe ora l’interesse anche da parte della Lazio.

MERCATO LAZIO UDOGIE

MERCATO LAZIO UDOGIE – Scrive “La Gazzetta dello Sport“: “La Lazio ha comunque messo gli occhi su Destiny Udogie, il giovane laterale che è stato una delle rivelazioni dell’ultimo campionato. Il giocatore piace per le sue caratteristiche tecniche e fisiche, e anche per la sua giovane età (ha 19 anni, ne compirà 20 a novembre). Sarri sarebbe ben lieto di accoglierlo a Formello. Il tecnico continua infatti a chiedere alla società un terzino sinistro, visto che su quella fascia è per ora costretto ad adattare Marusic e Hysaj, entrambi di piede destro. Udogie sarebbe per l’allenatore toscano la soluzione migliore“.

LEGGI ANCHE: