MERCATO LAZIO TORREIRA – La Lazio si sta muovendo sul mercato. Uno dei profili che individuati dal club di Lotito sarebbe quello di Lucas Torreira, mediano uruguaiano dell’Arsenal e già ben conosciuto in Italia visti gli anni trascorsi al Pescara e alla Sampdoria. A riferirlo è “Sky Sport“.

MERCATO LAZIO TORREIRA

MERCATO LAZIO TORREIRA – Così scrive il sito dell’importante piattaforma: “C’è una nuova idea per il centrocampo della Lazio di Maurizio Sarri. Risponde al nome di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano classe 1996 di proprietà nell’Arsenal ma nell’ultima stagione in prestito all’Atletico Madrid. Ci sono stati i primi contatti con l’agente di Torreira, arrivato in Premier League nel 2018. Al momento non c’è una trattativa ma un sondaggio per il giocatore dell’Arsenal, club che a sua volta negli scorsi giorni aveva chiesto informazioni alla Lazio sull’attaccante argentino Joaquin Correa (11 gol in 38 partite nella Serie A 2020/21) senza però approfondire il discorso“.

LEGGI ANCHE: