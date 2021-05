MERCATO LAZIO-SI PENSA AL DOPO INZAGHI

Bomba di mercato in quel di Roma, sponda Lazio. Infatti stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, sembrerebbe che Simone Inzaghi potrebbe non rinnovare con i capitolini e che il presidente Lotito si stia già guardando intorno per cercare un sostituto per la panchina.

Mercato Lazio, spuntano due nomi per la panchina nel caso Inzaghi non rinnovi

A Roma è già tempo di derby e non riguarda solo il campo ma anche la panchina. Infatti parrebbe che Simone Inzaghi non sia più il favorito di Lotito. La brutta sconfitta di Firenze e la vittoria acciuffata negli ultimi minuti con il Parma non hanno convinto la società a trattare con il tecnico di Piacenza.

MERCATO LAZIO- I NOMI PER IL DOPO INZAGHI

Per rimanere in tema derby appunto, dato che i cugini della Roma si sono assicurati Mourinho per la prossima stagione, anche il club di Lotito starebbe valutando un nome di spessore per la panchina. I primi due nomi suggeriti dal patron biancoazzurro sarebbero due toscani ed ex juventini: Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri anche loro contattati in precedenza dai cugini giallo-rossi.

