Mercato Lazio, si tratta il rinnovo di Caicedo

MERCATO LAZIO CAICEDO – Oltre a Milinkovic-Savic, un altro giocatore della Lazio ha il futuro incerto. Si tratta dell’attaccante ecuadoregno che ha iniziato la sua terza stagione in maglia biancoceleste.

Così riferisce il sito de “La Gazzetta dello Sport“: “Appuntamento a Vigo per trovare un accordo. Ultimo tentativo prima di gettare la spugna. Vargas, il procuratore di Caicedo, incontrerà oggi pomeriggio il d.s. della Lazio Tare nella città galiziana, dove stasera la formazione di Inzaghi affronterà in amichevole il Celta. L’incontro tra il manager dell’attaccante e il dirigente biancoceleste servirà per trovare un’intesa sul rinnovo contrattuale dell’ecuadoriano. L’attuale intesa scade tra un anno, nel 2020, una nuova è indispensabile per evitare che Caicedo si ritrovi a giocare questa stagione con il contratto in scadenza. Una situazione che la Lazio vorrebbe evitare, tanto che – in caso di mancato accordo – non è escluso che il giocatore torni sul mercato“.

Caicedo, dopo due stagioni il possibile addio alla Lazio

MERCATO LAZIO CAICEDO – “A inizio estate, peraltro, una sua partenza pareva scontata, poi il pressing di Inzaghi e Tare ha convinto il giocatore a riconsiderare la possibilità di prolungare con la Lazio. Dove Caicedo si trova benissimo, ma dove guadagna un cifra che, pur considerevole (1,7 milioni l’anno), è inferiore alle offerte che gli sono arrivate da Cina ed Emirati Arabi. Per rinnovare l’accordo con la Lazio chiede pertanto una somma superiore ai 2 milioni, un tetto che però alla Lazio è stato superato solo per quattro giocatori dell’attuale rosa: Immobile, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Garantire anche a Caicedo un ingaggio simile, da top player, potrebbe minare gli equilibri di spogliatoio. Per questo la trattativa si presenta parecchio complicata. Ma Tare ci proverà. Se alla fine dovesse esserci una fumata nera la Lazio riconsidererebbe l’ipotesi di cedere il giocatore e sostituirlo con un altro attaccante. Ma anche questa strada non sarebbe facile da percorrere, perché Caicedo potrebbe essere tentato dall’idea di restare alla Lazio e andare in scadenza. In modo da poter poi trasferirsi tra un anno a parametro zero“.