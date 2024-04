La Lazio si prepara ad affrontare il prossimo mercato e inizia a progettare i primi colpi da consegnare al neo tecnico Igor Tudor. Sarà sicuramente un’estate di grandi cambiamenti, con gli addii quasi certi di Immobile e Luis Alberto, oltre a quello già ufficiale di Felipe Anderson. Il ds Fabiani prova ad affondare il doppio colpo in casa Salernitana. La società biancoceleste ha messo nel mirino sia Boulaye Dia che Loum Tchaouna.

LE PRIME NOTIZIE- Secondo il Corriere dello Sport, il senegalese ormai in rottura con la squadra, complice anche l’imminente retrocessione, saluterà il club in estate. Fabiani confida in un prezzo di saldo per l’ex Villarreal, che può essere il profilo giusto nel ricoprire sia la posizione da centravanti che da seconda punta nel nuovo scacchiere tattico biancoceleste.

Nel mirino c’è anche il francese classe 2003. Una delle poche note positive della stagione della Salernitana, autore di 5 reti. Profilo interessante andato anche a segno nell’anticipo del venerdì proprio contro la Lazio. Potrebbe essere sacrificato in vista della ripartenza dalla Serie B. Tchaouna andrebbe a riempire, con Isaksen, il reparto destro d’attacco.

Tra gli altri nomi indicati da Tudor è spuntato anche quello di Antonin Barak, in uscita dalla Fiorentina e autore di una delle sue migliori stagioni, ai tempi del Verona, proprio sotto la guida del tecnico croato.

Si prospetta un mercato all’insegna dei cambiamenti per la Lazio. Lotito e il suo team proveranno ad investire su calciatori che non facciamo rimpiangere le partenze di coloro che sono stati per anni personaggi chiave del club biancoceleste.

