Mercato Lazio, si insiste su Borré: ora è duello con il Porto

Mercato Lazio, Borré: vivo l’interesse per l’attaccante del River

Si continua a parlare molto della Lazio a proposito di mercato. Quest’estate Tare e Lotito potrebbero davvero optare per un restyling generale della rosa biancoceleste. A partire dalla difesa, cominceranno con l’addio di Mateo Musacchio, per il quale non verrà esercitata l’opzione per il rinnovo contrattuale. Il duo laziale vorrebbe infatti ringiovanire l’intero reparto.

MERCATO LAZIO, INTERESSE VIVO PER SANTOS BORRE’

Per quanto riguarda il fronte entrata, per l’attacco, si insiste su Santos Borré. Già monitorato da tempo, il centravanti colombiano, secondo okcalciomercato.it, è ai ferri corti con il River Plate e andrà in scadenza il prossimo giugno.

Negli ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione in seguito al rifiuto della proposta contrattuale del Gremio e all’esclusione dal match di Coppa d’Argentina tra il River e l’Atletico Tucumàn.

La Lazio è alla finestra e cercherà di ottenere le prestazioni sportive del giocatore a parametro zero ma occhio alla spietata concorrenza del Porto.

