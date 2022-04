Il prossimo mercato sarà fondamentale per la Lazio per costruire una squadra che possa tornare seriamente a competere per le prime quattro posizioni. Lo sa bene Maurizio Sarri, che nell’ultimo vertice con Lotito e Tare, avrebbe chiesto alla sua dirigenza un mercato all’altezza delle sue esigenze, indice di liquidità permettendo.

MERCATO LAZIO, SARRI VUOLE I SUOI UOMINI: DA ALLAN FINO AL SOGNO MERTENS

Ecco perchè, come riporta “La Gazzetta dello Sport“, le richieste del tecnico toscano sarebbero mirate su quelli che sono i suoi fedelissimi, giocatori già allenati in passato e con i quali ha fatto molto bene. Per di più, calciatori che possono venire a costare zero o quasi.

A cominciare dalla difesa, dove piace Emerson Palmieri, seguito anche dalla Juventus. Un affare che potrebbe decollare solo nel caso in cui il Chelsea sia disposto a trattare il prestito con diritto di riscatto. In mezzo al campo il nome più volte fatto è quello di Allan, in scadenza con l’Everton nel 2023, ma in uscita dai Toffees, e per questo trattabile ad un prezzo accessibile. Una partenza di Milnkovic, poi, aprirebbe le porte ad un possibile arrivo di Loftus-Cheek, sempre dal Chelsea.

E poi c’è il sogno che porta al nome di Dries Mertens. Il belga è in scadenza con il Napoli e il suo addio alla città che lo ha ribattezzato “Ciro” sembra al momento l’ipotesi più plausibile. Un sogno che per far s’ che si realizzi, però, indurrebbe la società biancoceleste a dover fare un importante sforzo economico.

