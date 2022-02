MERCATO LAZIO – La Lazio guarda già al prossimo mercato, ed in particolare alla lista dei giocatori in scadenza. Come riporta Calciomercato.com, Lotito potrebbe regalare a Sarri due nomi proprio dagli svincolati: David Ospina e Alessio Romagnoli.

MERCATO LAZIO, PIACCIONO OSPINA E ROMAGNOLI A ZERO

MERCATO LAZIO – Per quanto riguarda il portiere colombiano, il rinnovo con il Napoli sembra un’ipotesi più che remota. Sarri ne apprezza molto le qualità tecniche, e sarebbe un buon rinforzo anche dal punto di vista dell’esperienza. Su Ospina c’è anche il Real Madrid, con Ancelotti che avrebbe richiesto proprio l’ex Arsenal per ricoprire il ruolo di vice-Courtois. Per questo non sarà facile per la Lazio superare la concorrenza dei blancos.

Più in discesa, al momento, è invece la strada che porta a Romagnoli. Il difensore non ha mai nascosto il suo tifo per la Lazio, e l’offerta messa sul piatto dalla dirigenza biancoceleste, di circa 3 milioni netti a stagione, potrebbe soddisfare le richieste del giocatore. Anche perchè Romagnoli dovrà per forza di cose ridursi lo stipendio, sia che rimanga al Milan sia che vada altrove, visti i 5,5 milioni di euro percepiti attualmente.

Il Milan farà presto un tentativo per provare a trattenerlo, ma senza spingersi oltre i 2,5 milioni di euro. Per questo la Lazio appare leggermente favorita e le possibilità che Romagnoli possa vestire la maglia della sua squadra del cuore dalla prossima estate sono buone.

