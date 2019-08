Mercato Lazio, per l’attacco obiettivo Petagna

MERCATO LAZIO PETAGNA – Non è terminato il mercato in entrata della Lazio. I nuovi obiettivi sono un difensore e un attaccante. In particolare, per il reparto offensivo piace Andrea Petagna, centravanti della Spal e artefice di un’ottima stagione a Ferrara.

Così si riferisce “La Gazzetta dello Sport“: “Un nuovo difensore sarebbe prezioso (anche per cercare di risolvere il problema della fragilità del reparto arretrato, che continua ad essere il tallone d’Achille della formazione biancoceleste), ma per Inzaghi è ancora più urgente il discorso relativo all’attaccante. Il giovane Adekanye, preso per essere inserito in organico come quarta punta (dopo Immobile, Correa e Caicedo) non ha infatti soddisfatto le attese. Più che altro perché sembra molto più adatto a fare l’esterno di centrocampo (grazie alla sua velocità) che l’attaccante. E infatti nelle ultime amichevoli Inzaghi lo sta utilizzando prevalentemente da quinto di sinistra“.

MERCATO LAZIO PETAGNA – “Ma in quella zona di campo può disporre già di Lulic, Jony e Lukaku, quindi Adekanye sarebbe sostanzialmente inutilizzabile. E per questo la Lazio sta provando a girarlo in prestito a qualche squadra. Serve un altro attaccante, quindi. Inzaghi vorrebbe un uomo d’area, in grado di poter giocare con Immobile (oltre che al suo posto) e capitalizzare al meglio i cross che arrivano dalla fascia. Il sogno resta il centravanti della Spal Petagna. Che però costa 25 milioni. Operazione possibile solo in caso di partenza di Milinkovic (che, al momento, non è all’ordine del giorno). Le alternative più economiche portano all’olandese Bas Dost (Sporting Lisbona) e al francese Edouard (Celtic). Ci sarebbe anche lo svincolato Llorente, ex Juve, che però chiede un ingaggio da 4 milioni, troppi per la Lazio“.