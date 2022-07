Ormai da qualche giorno il mercato della Lazio sembra essersi improvvisamente sbloccato. I biancocelesti hanno messo in piedi diversi affari, soprattutto con il Verona. Dopo Cancellieri, la coppia Lotito-Tare continua a lavorare per portare nella Capitale sia Casale che Ilic.

MERCATO LAZIO, PASSI AVANTI PER CASALE. PER ILIC SI ASPETTA LUIS ALBERTO

Come riporta Alfredo Pedullà, per quanto riguarda il difensore la trattativa procede spedita verso la sua conclusione. Anche perchè è definitivamente tramontata la pista Monza, proprio a causa del corteggiamento della Lazio. Inoltre, trattativa parallela in corso anche per Romagnoli. L’ex Capitano del Milan è di fatto diviso tra biancocelesti e Fulham, club che ha già presentato un’offerta.

L’obiettivo è regalare a Sarri entrambi i colpi in difesa, in modo da rivoluzionare il reparto arretrato. E poi c’è Ilic, per il quale si aspetta la cessione di Luis Alberto. Lo spagnolo è sempre seguito dal Siviglia, ed una volta che il suo addio si concretizzerà, la Lazio chiuderà per il centrocampista dell’Hellas, bloccato dal club capitolino da diverso tempo.

