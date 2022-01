MERCATO LAZIO, OCCHI SU VECINO IN SCADENZA. ALLAN PISTA QUASI IMPOSSIBILE

MERCATO LAZIO – Ancora bloccata sul mercato dall’indice di liquidità, la Lazio guarda già anche all’estate. Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Matias Vecino. Sempre per il centrocampo, la pista Allan, accostato alla Lazio nei giorni scorsi, appare ad oggi molto complicata.

MERCATO LAZIO – Vecino è in scadenza di contratto con l’Inter e non sembrano esserci i margini per un rinnovo. Sarri sarebbe disposto a puntare sull’uruguaiano già a Gennaio, ma la Lazio non vuole intavolare scambi con l’Inter. Aspettare l’estate, però, significa rischiare che i nerazzurri possano cedere Vecino in questa sessione di mercato. Ad oggi, comunque, non risultano trattative in corso per l’ex Fiorentina. Se la situazione dovesse rimanere ferma, allora la Lazio tenterà il colpo a zero in estate.

Molto più complicata, invece, la pista che porta ad Allan, vecchio pallino di Sarri ai tempi del Napoli. Se è vero che il brasiliano tornerebbe volentieri in Italia, ed in particolare con il tecnico toscano, è altrettanto vero che non sembrano esserci le condizioni. A frenare ogni entusiasmo è infatti l’altissimo ingaggio del centrocampista, che all’Everton guadagna circa 6 milioni di euro, bonus compresi. Per questo, anche nel caso in cui ci fosse la possibilità di arrivare ad un prestito, la trattativa appare quasi impossibile.

