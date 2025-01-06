Mercato Lazio, occhi puntati su un ex Serie A: Elmas nel mirino

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 6 Gennaio 2025 · Aggiornato il 6 Gennaio 2025

La Lazio, ormai da tempo, ha bisogno di trovare un centrocampista che sostituisca Gaetano Castrovilli, sempre più lontano dalla Capitale. Oltre a Fazzini, su cui però il Napoli sembra essere in vantaggio, i biancocelesti seguono anche una vecchia conoscenza della Serie A. Si tratta di Eljif Elmas, ex giocatore del Napoli, oggi al Lipsia.

SUGGESTIONE ELMAS, LA LAZIO CI PENSA

Elmas è stato acquistato lo scorso gennaio dal club della Red Bull per 25 milioni di euro. Il macedone, però, non ha convinto nella sua esperienza tedesca, avendo giocato solamente 255 minuti in campionato nella scorsa stagione, e appena 89 in questa, tra tutte le competizioni.

Ad oggi non c’è alcuna trattativa concreta tra la Lazio e il Lipsia, ma Lotito e Fabiani dovranno intervenire il prima possibile per regalare a mister Baroni almeno un altro centrocampista. Infatti il tecnico ex Verona, viste le situazioni di Vecino e Castrovilli, può contare solamente su tre giocatori di ruolo: Rovella, Guendouzi e Dele-Bashiru.

LEGGI ANCHE: