Mercato Lazio Nacho Fernandez per la difesa. Anche Roma e Napoli su di lui

MERCATO LAZIO NACHO – La Lazio, nonostante il fallito sorpasso all’Inter dopo lo 0-0 casalingo contro il Verona di mercoledì sera, ha dimostrato quest’anno il suo grande processo di crescita meritando di stare così in alto in classifica; e meritando il record di punti totalizzati dopo quasi 24 giornate recentemente totalizzato.

Sicuramente si vede la mano di Simone Inzaghi, quest’anno consacratosi come uno dei migliori allenatori italiani in circolazione. La Champions League, la cui entrata dalla porta principale in casa Lazio manca da tredici anni, è mai come quest’anno un obiettivo alla portata; Lotito e Tare già lavorano ai primi colpi. Uno di questi è l’acquisto di un centrale difensivo in grado di formare con i già ottimi Acerbi e Luiz Felipe una batteria difensiva da alta classifica.

Dalla Spagna arrivano delle voci (confermate dal Corriere dello Sport) su un possibile arrivo di Nacho Fernandez, difensore classe ’90 in forza al Real Madrid; è in grado di saper giocare anche da terzino sia sul lato destro che sul lato sinistro.

MERCATO LAZIO NACHO

Dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha colpito per 2 mesi è stato poco impiegato da Zidane (solo 9 presenze in questa stagione); e potrebbe non rinnovare il suo contratto con i Blancos. E l’idea di rinforzare il reparto con un giocatore di esperienza europea a parametro zero stuzzica e non poco i dirigenti biancocelesti.

Ma la Lazio non è l’unica italiana sulle tracce del difensore spagnolo: su di lui ci sono infatti anche il Napoli, alla ricerca di un difensore per sostituire Koulibaly in caso di una sua partenza; e la Roma, che si cautela nel caso in cui fallisca la missione relativa al riscatto di Chris Smalling, che rischia di tornare al Manchester United in caso di mancata Champions per il club giallorosso.

Tornando alla Lazio, se Nacho dovesse sfumare, l’alternativa è Marash Kumbulla del Verona, uno dei difensori rivelazione di questa Serie A e su cui sono vigili l’Inter e il già citato Napoli sempre in caso di partenza di Koulibaly.