Mercato Lazio, il Manchester vuole Milinkovic per il dopo Pogba

Con il francese ormai in partenza, lo United è alla ricerca di un sostituto.

Mercato Lazio Milinkovic – Quest’anno Milinkovic Savic saluterà la Lazio. Solo un anno fa Lotito respingeva gli assalti della Juventus. Adesso, invece, il tesoretto che si potrebbe ricavare dalla cessione può aiutare a trovare i giusti innesti.

Non è un mistero che Milinkovic Savic piaccia ancora a Torino. La valutazione potrebbe essere scesa notevolmente, ma i bianconeri hanno come obiettivo numero uno Pogba.

Ed è proprio Pogba a dare il via libera per il trasferimento di Milinkovic. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il Manchester United avrebbe individuato nel serbo il suo sostituto ideale. E in queste ore il ds Tare sta incontrando la società a Londra.

Che Pogba voglia lasciare l’Inghilterra non è un mistero, specie alla luce delle parole del suo agente Raiola. Non è da escludere quindi che il ricavato dalla sua cessione possa essere investito sul laziale.

Mercato Lazio Milinkovic – Tuttavia, sulle tracce di Milinkovic non vi sono solo il Manchester United e la Juventus. Leonardo, tornato al PSG nel ruolo di ds, è pronto a presentare un’offerta alla Lazio. Il cartellino del centrocampista era valutato intorno ai 100 milioni di euro, ma non è da escludere un abbassamento delle pretese.

Nelle prossime settimane potrebbe scatenarsi un’asta di mercato per garantirsi le prestazioni del giovane centrocampista, sempre più vicino all’addio.