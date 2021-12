MERCATO LAZIO LUIS ALBERTO – Non è stato un inizio di stagione facile quello di Luis Alberto, fantasista spagnolo alla Lazio dall’estate 2016.

Il rapporto con Sarri non è sempre stato facile. Difficile che parta a gennaio, ma non sarebbero nemmeno da escludere alcuni scenari.

MERCATO LAZIO LUIS ALBERTO – A riferirlo è “La Gazzetta dello Sport“: “In realtà però il futuro di Luis Alberto è in bilico: non si sente coccolato come un tempo e il suo sogno, da sempre, è quello di tornare a giocare in Spagna, possibilmente al Siviglia, il club per il quale ha sempre fatto il tifo. Con la Lazio però lo spagnolo ha un contratto fino al 2025 e la Lazio lo valuta non meno di 30 milioni. Prenderlo, soprattutto a gennaio, sarebbe difficile. In questo momento però non è considerato incedibile, può al contrario esser sacrificato in cambio di una cifra che permetta alla Lazio, attraverso qualche operazione intelligente ed economica, di rinforzarsi in più reparti. Ora però conta solo il campo, e Luis Alberto è tornato a disposizione di Sarri, che dovrà solo decidere se e quanto utilizzarlo“.

