Mercato Lazio Lovren, biancocelesti sul difensore del Liverpool MERCATO LAZIO LOVREN – Non solo Giacomo Bonaventura e Olivier Giroud. La Lazio è attiva su più fronti in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferisce “La Gazzetta dello Sport“, il direttore sportivo biancoceleste Tare starebbe lavorando per portare a Roma Dejan Lovren, difensore del Liverpool. MERCATO LAZIO LOVREN – Il giocatore croato, 30 anni, è alla sesta stagione tra le fila dei “reds”, che nell’estate 2014 lo avevano acquistato dal Southampton. Il suo contratto con il Liverpool scade nel 2021, e il rinnovo sembra alquanto lontano. Il problema per il club di Lotito sarebbe dato dall’ingaggio del calciatore, il quale guadagna 5 milioni a stagione, cifra insostenibile per il club capitolino. Tale ostacolo potrebbe però essere superato da un contratto lungo e ingaggio spalmato su più stagioni. L’alternativa è Marash Kumbulla dell’Hellas Verona. Dopo Luis Alberto e Lucas Leiva, la Lazio potrebbe ingaggiare un altro giocatore dal club di Premier League. In questa annata in corso, Lovren ha totalizzato 14 presenze con 1 gol e 1 assist. E ha altresì una grande esperienza internazionale, in quanto con la maglia della Croazia vanta ben 57 presenze e 3 gol. Per Inzaghi sarebbe un rinforzo molto importante, visto anche l’interesse del Barcellona per Luiz Felipe, punto fermo della difesa biancoceleste. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

