MERCATO LAZIO KALINIC – Oltre a Kevin Lasagna, la Lazio starebbe pensando a un altro attaccante del Verona per il ruolo di vice-Immobile.

Si tratta di Nikola Kalinic, alla seconda stagione in gialloblu ma fino a questo momento molto poco convincente.

MERCATO LAZIO KALINIC – A riferirlo è “Il Corriere dello Sport“: “Ecco che l’ultimo nome da aggiungere è quello di Nikola Kalinic del Verona. Il 5 gennaio compirà 34 anni, quest’anno per lui 3 gol 1 assist in 10 presenze totali. Contratto in scadenza nel prossimo giugno. E sempre in casa Hellas piace Kevin Lasagna. I rapporti tra Lotito e Setti sono ottimi dopo l’affare Zaccagni, colpo biancoceleste dell’ultima estate. Kalinic si aggiunge ai possibili colpi di mercato a gennaio. Si attendono passi in avanti del ds Igli Tare per accontentare subito Sarri“.

