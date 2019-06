Mercato Lazio, il nuovo obiettivo è Jony del Malaga

Piace l'ala di proprietà del Malaga

LAZIO JONY MERCATO – Si muove la Lazio in chiave calciomercato. Dopo Bobby Adekanye, arrivato dal Liverpool Under 23, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su un giocatore del Malaga.

Così si legge nel sito de “La Gazzetta dello Sport“: “Trovata l’intesa con Inzaghi, la Lazio accelera sul mercato. L’obiettivo è quello di immettere in rosa alcuni titolari nuovi, allungare la panchina e mettere a disposizione del tecnico giocatori con caratteristiche diverse in modo da poter variare modulo con facilità. Per questo, dopo aver bloccato l’attaccante esterno del Liverpool Bobby Adekanye (ha già firmato e ha assistito alla finale di Coppa Italia dalla tribuna dell’Olimpico, ma non è ancora stato annunciato), il direttore sportivo Tare sta valutando attentamente il profilo di Jonathan Rodriguez Menendez, in arte Jony, 27enne del Malaga che quest’anno ha giocato in prestito all’Alaves“.

LAZIO JONY MERCATO – “Lo spagnolo è un’ala capace di giocare sia a sinistra (ruolo naturale) che a destra. Nella stagione appena finita ha collezionato 36 presenze, impreziosite da 4 gol e 11 assist. Il contratto che lo lega al Malaga è in scadenza nel 2020, motivo per il quale il club vorrebbe monetizzare. Jony, che ha gli stessi procuratori di Luis Alberto, è allettato dall’avventura all’estero. La società valuta il profilo, se convincerà si potrebbe chiudere in fretta“.