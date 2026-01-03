Mercato Lazio, il Fenerbahçe lancia l’offerta ufficiale per Guendouzi

La Mossa Ufficiale del Club Turco

Il Fenerbahçe ha concretizzato il proprio interesse per Mattéo Guendouzi. Fonti vicine al club turco confermano che è stata presentata una proposta ufficiale alla Lazio per il centrocampista francese. L’iniziativa segue un sondaggio preliminare e colloca i turchi in prima fila per il ventiseienne.

Il Profilo di Guendouzi: Tra Lazio e Nazionale

Mattéo Guendouzi è approdato alla Lazio nell’agosto 2023, firmando un contratto valido fino al giugno 2028. Nella stagione in corso in Serie A, ha già collezionato 14 presenze, mettendo a segno 2 reti e fornendo 1 assist. Il suo valore sul mercato, secondo Transfermarkt, è stimato attorno ai 28 milioni di euro. Con la Nazionale francese vanta 14 chiamate e 2 gol all’attivo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Un Interesse di Lunga Data e il Futuro

L’interesse per Guendouzi non è nuovo: in passato anche club inglesi come il Newcastle e il Sunderland si erano informati sul giocatore. L’offerta del Fenerbahçe potrebbe ora accelerare le operazioni. La Lazio valuterà la proposta, considerando l’importante investimento iniziale e il ruolo del giocatore nel progetto dell’allenatore Maurizio Sarri. La trattativa è ora aperta.