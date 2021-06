MERCATO LAZIO HYSAJ – Nessun colpo di scena: Elseid Hysaj dirà addio al Napoli e si trasferirà alla Lazio a parametro zero. Mercoledì 30 scadrà il contratto che lega il terzino albanese al club di Aurelio De Laurentiis.

Il giocatore, che a Roma ritroverà il suo mentore Maurizio Sarri, lascerà il Napoli dopo sei anni, nel corso dei quali ha vinto dodici mesi fa una Coppa Italia.

MERCATO LAZIO HYSAJ – Così scrive “Il Mattino“: “Il suo futuro è alla Lazio, dove la prossima settimana firmerà un accordo di tre anni. Lotito in questi giorni è alle prese con la questione della Salernitana e ha preferito rinviare la discussione finale. In ogni caso, l’albanese è pronto a riabbracciare Sarri che prima di Napoli ha avuto come allenatore anche all’Empoli“.

