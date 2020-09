Mercato Lazio Hoedt, il difensore può fare ritorno

MERCATO LAZIO HOEDT – A tre anni dall’addio, quando nell’estate 2017 venne ceduto al Southampton, Wesley Hoedt – difensore centrale olandese classe 1994 – può fare ritorno alla Lazio.

Così “La Gazzetta dello Sport“: “Atto secondo, come a teatro. Senza cambiarsi o svuotare valigie. Wesley Hoedt ce l’ha già pronta. L’ha lasciata lì, in un angolino, dopo aver visitato Roma a giugno insieme a sua moglie. “È sempre stupenda”, scrisse sui social. Come prima, perché l’olandese è vicino al ritorno alla Lazio dopo tre anni. Dentro ai bagagli ha già messo tutto: ricordi, emozioni, errori, quattro gol, una discussione con Inzaghi raccontata da papà Giancarlo. “Una volta Hoedt si lamentò perché non aveva giocato, Simone gliene disse di tutti i colori e non gli parlò per una settimana”. Ora può riabbracciarlo in prestito“.

MERCATO LAZIO HOEDT – “[…] Non è andata così, soprattutto dopo aver lasciato la Lazio nel 2017: il primo anno ha sempre giocato (28 partite nei Saints), il secondo quasi mai (13), e l’arrivo di Hasenhuttl l’ha convinto a lasciare a gennaio 2019 (soprattutto per riprendersi un posto nell’Olanda, 6 presenze). Prima il Celta Vigo, poi l’Anversa in Belgio. Male entrambe. Ora la Lazio è pronta a offrirgli una seconda chance. Sarebbe il primo ritorno dell’era Lotito, non un amante del genere“.