Mercato Lazio Hagi, biancocelesti sul gioiellino romeno dei Rangers

MERCATO LAZIO HAGI – La sua prima esperienza italiana tra le fila della Fiorentina non era stata positiva, ma ora Ianis Hagi sta trovando continuità tra le fila dei Rangers, squadra scozzese di Glasgow. E la Lazio avrebbe messo gli occhi su di lui.

Così riferisce “Il Corriere dello Sport“: “La Lazio pensa già al calciomercato della prossima stagione e c’è un rumor che è spuntato già da qualche settimana: Hagi jr, 21 anni, trequartista romeno figlio d’arte di Gheorghe, ex Real Madrid, Brescia e Barcellona. In Romania sono convinti: il giocatore vorrebbe sbarcare a Roma: “Sogna di giocare nella Lazio”, ha scritto il portale Pro Sport. Oggi Hagi gioca nei Rangers di Glasgow, ma è in prestito dal Genk. Non verrà riscattato dagli scozzesi e in Belgio è già messo sulla lista dei partenti“.

MERCATO LAZIO HAGI – “Hagi in Italia ha vestito la maglia della Fiorentina, ha debuttato in Serie A il 23 ottobre del 2016 a 18 anni. Due presenze in totale, infine il ritorno al suo club delle giovanili, il Viitorul Costanza. Poi il Belgio e la Scozia. Può liberarsi per una cifra di circa 5 milioni di euro. Con Gerrard sperava in un altro epilogo: ha iniziato segnando 3 gol in meno di un mese tra campionato, Coppa nazionale ed Europa League, ma è finito ai margini. Ha voglia di rilanciarci in un grande club. La Lazio valuta“.