Mercato Lazio, futuro in bilico per Cataldi: il Torino valuta l’affondo

Danilo Cataldi, centrocampista attualmente alla Lazio, potrebbe lasciare il club entro la fine del mercato: il Torino fiuta il colpo, ma…

Foto di Stefano D’Offizi

CATALDI TORINO – Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi: Mister Baroni dovrebbe aver definitivamente scelto il centrocampo con il quale la Lazio affronterà la nuova stagione appena cominciata, al netto dei tanti impegni sul calendario biancoceleste. Contro il Venezia, tuttavia, alla prima uscita stagionale in Serie A, match coinciso con la netta vittoria per tre reti a una, l’ex allenatore dell’Hellas Verona ha schierato quella che potrebbe rappresentare la mediana titolare offrendo un indizio inequivocabile sulla posizione di Danilo Cataldi, con il centrocampista che non ha fatto il proprio ingresso in campo nemmeno a risultato acquisito. A trent’anni e dopo una vita calcistica trascorsa coi colori biancocelesti addosso, esperienze in prestito a parte, la nuova vita calcistica del centrocampista, neo-trentenne da qualche giorno, potrebbe proseguire lontano dalla capitale, con Torino sullo sfondo.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, il classe 1994 sarebbe finito nel mirino del Toro di Vanoli, chiamato a una seconda prova d’esame non indifferente, nel corso della seconda giornata di Serie A, contro l’Atalanta, dopo l’ottimo pareggio (ma con beffa finale) rimediato a San Siro, contro il Milan. L’opzione che condurrebbe al centrocampista laziale potrebbe concretizzarsi solamente nel caso in cui dovessero verificarsi delle uscite nella zona nevralgica del campo, con Tameze e Ilic indiziati a lasciare la Mole. In particolare, il mediano serbo sembrava a un passo dall’addio, prima che la trattativa con lo Zenit San Pietroburgo si arenasse al momento delle firme. Le novità di mercato per il futuro del serbo potrebbero non essere terminate, con la suggestione Danilo Cataldi sullo sfondo.

