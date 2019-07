Mercato Lazio, è fatta per Lazzari: i dettagli dell’operazione

MERCATO LAZIO LAZZARI – Manuel Lazzari, esterno destro della Spal nonché uno dei migliori nel ruolo in quest’ultima Serie A, sarà un nuovo giocatore della Lazio. Manca ormai solamente l’ufficialità.

Così si legge nel sito de “La Gazzetta dello Sport“: “Lazzari-Lazio, è fatta. Il club biancoceleste ha chiuso per l’esterno della Spal, che trattava da settimane. Dopo gli incontri dei giorni scorsi tra i due d.s. Tare e Vagnati, decisivo è stato l’incontro di oggi tra i due presidenti Lotito e Mattioli, a margine dell’Assemblea di Lega. L’accordo, sancito con una stretta di mano tra i due patron, prevede il trasferimento a titolo definitivo alla Spal del centrocampista Murgia e di un conguaglio di 7 milioni di euro più bonus. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Per la Lazio un colpo importantissimo“.

Lazzari, la Lazio ha battuto la concorrenza

MERCATO LAZIO LAZZARI – “Lazzari è infatti un vecchio pallino del tecnico Inzaghi, che lo ritiene una pedina ideale per il suo 3-5-2. Ma l’affare è ottimo pure per la Spal che incassa una somma importante (con i bonus la cifra può arrivare a 10 milioni) e acquisisce a titolo definitivo un centrocampista giovane come Murgia che già ha fatto molto bene negli ultimi sei mesi nella squadra emiliana, con cui ha giocato in prestito“.