Mercato, Lazio, biancocelesti attivi: si attende l’ufficialità di Maldini, intanto ecco Motta

Alessandro Collu
1 min
Lazio - Edoardo Motta

Breve comunicato della Lazio, attiva negli ultimi giorni di mercato invernale non solo in entrata con l’arrivo a Roma di Daniel Maldini, il quale non è riuscito ad emergere nell’Atalanta: la società biancoceleste ha ufficializzato l’acquisto dalla Reggiana del portiere Edoardo Motta.

Il giovane ventunenne era arrivato a Reggio dalla Juventus dove ha conosciuto la Primavera per poi unirsi alla Prima Squadra, mettendosi in mostra e meritando anche la chiamata dell’Italia under 21.

Il ragazzo nato a Biella affiancherà il ventiquattrenne portiere greco Christos Mandas.

Intanto, la squadra di Maurizio Sarri prepara la gara di venerdì contro il Genoa, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2025/26.

