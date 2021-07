MERCATO LAZIO BASIC – Toma Basic è sempre più vicino alla Lazio. Il regista di centrocampo croato, accostato molto anche al Napoli nelle scorse settimane, firmerà a breve un contratto con il club di Lotito.

Il giocatore lascerà quindi dopo tre anni il Bordeaux, con cui aveva firmato nell’estate 2018 dopo diverse stagioni in forza all’Hajduk Spalato.

MERCATO LAZIO BASIC – Scrive l’edizione romana de “La Repubblica“: “Alle battute conclusive la trattativa per Basic, 24 anni. Il centrocampista del Bordeaux arriverà per 8 milioni più 3 di bonus, firmerà per 5 anni a 1,5 bonus esclusi: possibile che faccia le visite mediche già in settimana“.

