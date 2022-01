MERCATO LAZIO BAJRAMI – La Lazio vuole rinforzare la rosa, dal momento che l’obiettivo è la zona Champions.

Un giocatore molto gradito alla dirigenza biancoceleste è Nedim Bajrami, classe 1999 e trequartista albanese in forza all’Empoli. Proprio ieri il calciatore ha segnato su rigore alla squadra di Sarri.

MERCATO LAZIO BAJRAMI – Scrive “Sky Sport“: “Sul giocatore c’è anche l’interesse del Sassuolo, dove c’è Dionisi che lo scorso anno lo ha già avuto (proprio all’Empoli). Bajrami però preferifebbe restare a Empoli e aspettare la chiamata della Lazio in vista della prossima stagione. Le sue caratteristiche piacciono alla dirigenza biancoceleste che lo ha individuato come rinforzo ideale per il gioco di Maurizio Sarri“.

