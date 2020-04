Mercato Kokorin si offre in Italia: “Non solo Milan o Inter…” MERCATO KOKORIN – Aleksandr Kokorin vuole una nuova avventura lontano dalla Russia. L’attaccante 29enne, attualmente in prestito al Sochi, a fine stagione rientrerà allo Zenit San Pietroburgo. Col contratto in scadenza proprio a giugno di quest’anno, è molto probabile che il giocatore lasci la compagine allenata da Sergey Semak. Su questa opportunità è stato proprio il diretto interessato a darne conferma al sito russo Sport24. “È il momento di riflettere ed ascoltare. Posso dire che, in segreto, ci sono società che si sono già avvicinate al mio entourage. Ci sono offerte reali. Né dalla Spagna né dall’Inghilterra: ci sono offerte dall’Italia. Vorrei giocare con Inter o Milan oppure competere con loro. Questo è il mio pensiero“. Così Kokorin nel virgolettato tradotto dalla testata Calciomercato.it. Non solo Milano stuzzica la fantasia della punta, anche la capitale potrebbe essere una destinazione gradita. Continua Calciomercato.it: “Inter o Milan, dunque. Oppure in alternativa affrontarle con un altro grande club. Posto che la Juve non sembra interessata, la via alternativa porta dritta alla Lazio che in quest’ultimo periodo è stata accostata all’attaccante russo e pure al connazionale Artem Dzyuba“. MERCATO KOKORIN – Nel giro della nazionale maggiore dal 2011, Kokorin ha vestito – in passato – anche le casacche di Dinamo Mosca e Anzhi. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

