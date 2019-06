Mercato Juventus, Rabiot: “Tutti i giocatori vorrebbero giocare a Torino”

MERCATO JUVENTUS RABIOT - Il francese: "La Juve mi ha cercato, ne stiamo parlando". Pronto un altro colpo a zero?

MERCATO JUVENTUS RABIOT – Psg, Barcellona, Psg, Barcellona e ora Juventus. Il futuro di Adrien Rabiot è ancora tutto da decifrare ma una cosa è certa: la Juventus lo sta trattando. Su di lui non c’è più il Barcellona che lo ha lasciato andare dopo aver avuto dei problemi in fase di stipulazione del contratto.

In vacanza in Italia, con la mamma Veronique e i fratelli Douch e Geoffroy, Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, si sta rilassando a Porto Ercole, in un resort a 5 stelle sul monte Argentario in Toscana, in vista di un mercato che lo vedrà protagonista. Nessun rinnovo coi parigini, occhi al resto dell’Europa.

MERCATO JUVENTUS RABIOT – Proprio il classe ’95 ha parlato a Tuttosport del suo amore per l’Italia: “L’Italia mi piace tanto. Stare in questo posto è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa. Juve? Sì, i bianconeri mi hanno cercato. Stiamo valutando, stiamo parlando, non possiamo dire nulla. Ancora non so. La Juve è un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe andare. Il Manchester United? Valo lo stesso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza”.

Discorsi in essere quindi, con Fabio Paratici che prosegue un lungo corteggiamento iniziato la scorsa estate. E che può terminare in questa.