Mercato Juventus, colpi a zero: Goretzka e Bernardo Silva

Ripartire dopo l’Europa

MERCATO JUVENTUS – L’eliminazione dalla Champions League, maturata ai playoff contro il Galatasaray, lascia scorie pesanti in casa Juventus. Per il secondo anno consecutivo i bianconeri salutano l’Europa anzitempo. Ora l’obiettivo è blindare il quarto posto in Serie A, a partire dal big match contro la Roma all’Olimpico.

Nel frattempo, la dirigenza pianifica il futuro. Blindato Yildiz, vicino al rinnovo McKennie, così come Luciano Spalletti, deciso a proseguire il progetto tecnico avviato a Torino.

Il centrocampo di Spalletti

Il tecnico di Certaldo chiede garanzie: un centrocampo dinamico, intelligente, capace di sostenere ritmo e qualità. La parola d’ordine è sostenibilità. Dopo un’estate costosa e poco redditizia, la Juventus valuta un mercato mirato, puntando sui parametri zero di alto profilo.

Il nome in cima alla lista è Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco a fine stagione. Profilo internazionale, esperienza e fisicità: identikit perfetto per il nuovo corso. Attenzione anche a Bernardo Silva, talento in scadenza e corteggiato da diverse big europee.

Altri nomi sul tavolo

Tra le opportunità figura anche Zeki Celik, oggi alla Roma, esterno affidabile e già rodato in Serie A.

La strategia è chiara: qualità senza appesantire il bilancio. La nuova Juventus riparte da qui, tra programmazione e ambizione.