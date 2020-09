Mercato Juventus, per l’attacco tra Suarez e Dzeko spunta Giroud MERCATO JUVENTUS ATTACCO GIROUD - Il francese è il più facile da raggiungere anche se Pirlo preferirebbe Dzeko MERCATO JUVENTUS ATTACCO GIROUD – Come un anno fa, la Juventus è alla prese con la ricerca del centravanti per completare la sua rosa. 12 mesi fa alla fine rimase Higuain di rientro dal doppio prestito al Milan e al Chelsea. Andò benino ma l’argentino non ha convinto e verrà lasciato partire. E quindi chi sarà il nuovo numero 9 della Vecchia Signora? Pirlo si aspetta un rinforzo di grande livello. La prima scelta è sempre Luis Suarez ma l’uruguaiano resta una pista complicata a causa della tempistiche relative al passaporto comunitario. E alla fine, considerando che anche il Barcellona dovrebbe cercare un attaccante per sostituirlo, non è da escludere un clamoroso dietrofront con Suarez ancora in blaugrana. Non è solo una questione di esami da passare, è proprio un fatto di tempi tecnici. MERCATO JUVENTUS ATTACCO GIROUD – Ecco che allora torna in auge il nome di Edin Dzeko che Pirlo gradisce molto mettendolo allo stesso livello di Suarez nella lista delle sue preferenze. Ma il futuro del bosniaco dipende da quello di Milik (lui sì, escluso ormai dal casting: era un uomo di Sarri): se il polacco non accetta la destinazione Roma, niente effetto domino e quindi niente Dzeko a Torino. Per questo la Juve si cautela e studia con decisione la pista Giroud, come riporta gianlucadimarzio.com. Il giocatore del Chelsea era stato nel mirino di Lazio e Inter nella scorsa sessione di calciomercato. Il nome è sempre caldo, i bianconeri continuano le loro valutazioni. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

