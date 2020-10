Mercato Juventus Alaba: i bianconeri ci provano. La situazione

Mercato Juventus Alaba – La Juventus è sempre stata una società lungimirante e sempre pronta a gettare le basi per continuare a vincere e anche nelle ultime ore sta ricordando a tutti i motivi di questa fama.

Infatti, come riporta sportmediaset, la società bianconera sarebbe ad ottimo punto per portare a Torino nel mercato di gennaio, o al massimo la prossima stagione, il talentuoso terzino Austriaco David Alaba in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno.

Mercato Juventus Alaba – Il giocatore non ha alcuna intenzione di rinnovare con il club bavarese e Fabio Paratici si è fatto prontamente avanti, contattando l’entourage dell’austriaco per mettere in piedi la trattativa il prima possibile.

Alex Sandro, al di là dei problemi fisici attuali, non ha particolarmente convinto nella scorsa stagione. Frabotta è ancora troppo giovane e Cuadrado si deve adattare in un ruolo non suo.

Ecco perché Alaba servirebbe il prima possibile a una Juventus che riuscirebbe così a risolvere il problema della fascia sinistra.

Mercato Juventus Alaba – Intanto il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha provato a far tornare la calma intorno alla vicenda parlando del futuro di Alaba: “David è un nostro giocatore, è al club da molto, molto tempo, 12 anni. Non gli daremo un ultimatum. Sappiamo tutti cosa può darci. Stiamo cercando di convincerlo. Naturalmente saremmo lieti se restasse qui a Monaco e speriamo che la firma prima o poi avvenga”.

La Juventus è in ottimi rapporti con il Bayern, come dimostra la trattativa che ha ri-portato Douglas Costa in Baviera, ultimata proprio negli ultimi sprazzi dello scorso calciomercato.

Sicuramente la squadra bianconera è quella che si è portata più avanti di tutte per l’acquisizione di quello che negli ultimi anni è stato indiscutibilmente uno dei terzini più forti del mondo.

