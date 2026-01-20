Mercato Juve: Mingueza in pole, occhi anche su Norton-Cuffy

La Juve cerca dei profili per rinforzarsi in questo mercato invernale e l’out di destra è sicuramente un ruolo dove i bianconeri vogliono intervenire. Il nome ormai da tempo in cima alla lista della dirigenza è Oscar Mingueza, terzino in forza al Celta Vigo, club con cui ancora non ha trovato un accordo per estendere il proprio contratto in scadenza a giugno. La Vecchia Signora fiuta l’occasione di mercato a prezzo di saldo.

JUVE-MINGUEZA, C’È L’ACCORDO MA ANCHE UN OSATCOLO: I DETTAGLI

La Juve ha già trovato un accordo di massima con l’entourage del giocatore, ma la trattativa non è ancora decollata a causa di un nodo da sciogliere con il Celta Vigo. Il club galiziano infatti, ha già rifiutato un’offerta dei bianconeri di 3 milioni di euro a causa di un accordo con il Barcellona, club dove Mingueza ha militato precedentemente: i blaugrana infatti, godono del 50% sulla futura rivendita che non permetterebbe al Celta Vigo di trovare un sostituto all’altezza visto che incasserebbe solamente la metà dell’importo versato dalla Juve. Proprio per questo motivo, la richiesta degli spagnoli è di almeno 7 milioni di euro, ma i bianconeri non hanno intenzione di spingersi oltre i 4 milioni di euro per un giocatore che, il prossimo giugno, potranno ingaggiare a parametro zero.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

JUVE, MINGUEZA SI COMPLICA? SI VALUTA NORTON-CUFFY

Qualora la pista Mingueza si raffreddi, il nome caldo per la fascia è Brooke Norton-Cuffy del Genoa. L’inglese sta impressionando per la sua grande corsa e sostanza messa a disposizione dei compagni e ha attirato l’attenzione della Juve. Tuttavia, secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa non sembra in discesa: sia il Grifone che il giocatore infatti, non gradiscono la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto e nei pensieri dei dirigenti bianconeri non c’è l’intenzione di procedere per un’operazione a titolo definitivo.