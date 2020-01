Mercato Inter, Vecino ai saluti: Tottenham o Milan?

MERCATO INTER VECINO SALUTI – Era nell’aria ma da ieri sera è praticamente certo: Matias Vecino non rientra più nei piani di Antonio Conte. L’ex Fiorentina non è nemmeno andato in panchina ieri sera nella sfida contro il Cagliari di Coppa Italia, vinta 4-1 dai nerazzurri. La motivazione ufficiale sarebbe quella di un problema muscolare, ma secondo il Corriere della Sera per il numero 8 tira aria d’addio.

Inoltre, i rientri di Sensi e Barella, il possibile arrivo di Eriksen, il rilancio di Gagliardini e l’incredibile riscoperta di Borja Valero gli hanno tolto anche il poco spazio che l’uruguaiano era riuscito a conquistarsi.

MERCATO INTER VECINO SALUTI – Per lui, ad oggi, ci sono due ipotesi. La prima conduce al Tottenham nell’ambito dell’affare Eriksen, l’altra porta al Milan. Coi rossoneri, infatti, si starebbe studiando uno scambio con Kessie che si vestirebbe di nerazzurro.

Arrivato nell’estate 2017 a San Siro, l’ex Cagliari, Empoli e Fiorentina ha conquistato tutta la tifoseria con i suoi goal storici contro Lazio e Tottenham, diventati famosi anche grazie alle telecronache di Trevisani e Adani. Con Conte però ha trovato spazio soltanto per gli infortuni dei compagni e non è mai stato una prima scelta. Adesso potrebbe essere arrivato il momento di salutare.