Mercato Inter: rifiutate le offerte per Luis Henrique. Ma per 20M…

Il futuro di Luis Henrique all’Inter è al centro del dibattito nel mercato di gennaio. Nonostante le difficoltà inziali del brasiliano, la società nerazzurra ha finora mantenuto una posizione di chiusura verso le richieste esterne, respingendo le prime avances.

La linea dura dell’Inter: offerte respinte

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Napoli, occhi su Jérémie Boga. Situazione complicata al Nizza Calciomercato News

Diverse fonti confermano che l’Inter ha già rifiutato proposte per il giocatore. Oltre al Besiktas, interessato a un prestito, anche il Bournemouth ha visto la sua offerta respinta. La posizione del club è chiara: non intende indebolire la rosa a campionato in corso, considerando Luis Henrique parte del progetto nonostante le performance non eccellenti.

L’eccezione: un’offerta da 20 milioni

Tuttavia, secondo altre voci di mercato, la porta non sarebbe completamente sprangata. L’Inter valuterebbe il giocatore circa 20 milioni di euro. Un’offerta in quella cifra, presentata per un trasferimento a titolo definitivo, potrebbe portare la dirigenza a riconsiderare la propria posizione e a cedere l’esterno, con l’obiettivo di reinvestire il ricavato. Il Besiktas rimane il pretendente più concreto, ma la trattativa è in stallo sulle modalità.