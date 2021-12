Mercato Inter: Fares è l’idea di Inzaghi per la fascia di sinistra

Mohamed Fares ha vissuto una prima metà di stagione non brillante, come certo non si aspettava. Arrivato a Genova in estate con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 7 milioni, non è riuscito ad imporsi, complici vari problemi fisici.

MERCATO: INTER SU FARES. INZAGHI LO CHIEDE A MAROTTA

Come riporta Radiosei, sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene portato alla luce l’interesse dell’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico lo volle fortemente alla Lazio la scorsa stagione e, sempre secondo il quotidiano, lo avrebbe inserito nella lista dei preferiti per il mercato di gennaio. Il Genoa potrebbe lasciarlo andare, annullando di comune accordo il vincolo con la Lazio che, a sua volta, lo girerebbe in prestito all’Inter.

Il club meneghino non ha intenzione di prendere il giocatore a titolo definitivo. Potrebbe però sfruttare il prestito per avere una risorsa in più sulla fascia sinistra. In questo modo l’ex giocatore e allenatore laziale avrebbe la possibilità di avere una freccia in più sull’esterno e, magari, un Dimarco in più per la difesa.

