Vista la situazione economica non completamente rosea, il mercato dell’Inter in questi ultimi anni si è basato soprattutto su colpi a basso costo, spesso, come nel caso di Mkhitaryan, Calhanoglu e Onana, addirittura sull’ingaggio di giocatori a parametro zero. Per questo Marotta è sempre attento al mercato svincolati, e per la prossima estate, come riportato da Calciomercato.com, avrebbe già individuato tre possibili nuovi innesti.

MERCATO INTER, OCCHI SUI PARAMETRI ZERO: I NOMI IN LISTA

A cominciare dalla porta, dove il prossimo anno, di fianco ad Onana, potrebbe non esserci più Samir Handanovic, il quale sta ancora valutando il suo futuro, senza escludere un addio. In tal caso ai nerazzurri si sarebbe proposto un altro estremo difensore di grande esperienza, Guillermo Ochoa, arrivato in Italia a Gennaio alla Salernitana.

In difesa c’è invece da fare i conti con l’addio già certo di Skriniar e con quello possibile di De Vrij, anche lui in scadenza di contratto, con Acerbi che dovrà invece essere riscattato dalla Lazio. Marotta ha già messo nel mirino da tempo Chris Smalling, la cui permanenza a Roma è ancora tutt’altro che scontata, con l’ex Manchester United intenzionato a valutare a fine stagione tutte le offerte sul tavolo.

Un colpo grosso potrebbe invece arrivare a centrocampo, dove il nome di Naby Keita fa gola a tante squadre, Inter compresa. Il centrocampista ex Lipsia lascerà il Liverpool a Giugno, e per anticipare la concorrenza i nerazzurri avrebbero già avuto qualche contatto con l’entourage del giocatore.

