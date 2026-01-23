Mercato Inter: occhi su Vicario. Il nodo è il futuro di Sommer

L’Inter guarda con attenzione al mercato dei portieri e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, avrebbe posato il suo interesse su Guglielmo Vicario. Il nazionale italiano del Tottenham è visto dalla dirigenza nerazzurra come un profilo ideale per il futuro, soprattutto in vista di una possibile separazione estiva da Yann Sommer.

Un interesse concreto e un desiderio di ritorno

Nelle ultime settimane ci sarebbero stati contatti per sondare il terreno. Il direttore sportivo Piero Ausilio apprezza il curriculum e l’età del portiere, considerandolo un investimento di prospettiva. D’altro canto, Vicario avrebbe un forte desiderio di tornare a giocare in Italia, fattore che potrebbe giocare a favore dell’operazione in un futuro prossimo.

La controparte: la determinazione di Vicario a Londra

Tuttavia, la strada per portare Vicario a Milano è tutt’altro che semplice. Fonti inglesi sottolineano come il portiere non sia intenzionato a concludere prematuramente la sua esperienza in Premier League. Al contrario, è determinato a dimostrare tutto il suo valore con la maglia degli Spurs, rendendo un trasferimento immediato molto improbabile. L’Inter dovrà quindi pazientare, tenendo viva la pista Vicario per l’estate.