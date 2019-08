Mercato Inter, Milinkovic parla del suo futuro

MERCATO INTER MILINKOVIC - Il serbo: "Sono concentrato, so dov'è la mia testa e con chi ho un contratto"

MERCATO INTER MILINKOVIC – Ultimi 19 giorni di mercato. Ultimi 19 giorni di tempo per risolvere e concludere le trattative ancora in piedi. Tutta Europa guarda con attenzione al possibile intreccio di mercato sull’asse Italia-Spagna-Francia per quanto riguarda i trasferimenti di Dybala e Neymar, ma, restringendo il campo solo alla Serie A, c’è un altro giocatore sul taccuino di molti club.

Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Chiuso il capitolo relativo al Manchester United a causa della chiusura del mercato inglese, restano in piedi ancora due piste. Una porta al solito Psg che da anni osserva e monitora la situazione. L’altra porta all’Inter. I nerazzurri cullano il sogno di portare a Milano il Sergente serbo che piace da sempre a Marotta.

MERCATO INTER MILINKOVIC – La pista non è facile, si sa. Ma l’Inter vuole provarci. Per quanto riguarda il suo futuro, è lo stesso classe ’95 a parlare a espreso.rs. Ecco le sue parole: “La sessione di calciomercato in Inghilterra si è chiusa quindi la storia del Manchester United è finita. Ma sinceramente non sono stato molto toccato dalle cose che sono state scritte”.

Poi l’ex Genk continua: “Sono sempre stato concentrato sulla preparazione. Sono qui dove sono e do il massimo. Io sto alla Lazio e non penso alla scadenza del mercato. Sono state scritte molte cose ma io so dov’è la mia testa e con chi ho un contratto. L’infortunio? Non è così grave, non ci penso e non vedo l’ora di tornare”.