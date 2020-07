Mercato Inter Kumbulla, proseguono i discorsi con l’Hellas MERCATO INTER KUMBULLA – Nonostante il forte interesse della Lazio, l’Inter non perde di vista Marash Kumbulla, giovane difensore centrale dell’Hellas Verona. Così scrive “Sky Sport“: “L’Inter non molla Marash Kumbulla. Nonostante la forte concorrenza della Lazio, negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra la società nerazzurra e il Verona per il difensore classe 2000, attualmente ai box per via di una lesione al bicipite femorale della coscia destra“. MERCATO INTER KUMBULLA MERCATO INTER KUMBULLA – “Il filo diretto fra i due club non si è mai interrotto e l’operazione per portare Kumbulla a Milano resta ancora molto viva: la strategia del club nerazzurro è quella di provare a trovare ora una quadratura per l’affare, per poi definire l’operazione anche a settembre, senza particolare fretta da parte di nessuno. Tra Kumbulla e l’Inter invece la base d’intesa è già stata raggiunta: il difensore classe 2000 potrebbe rinforzare la difesa di Conte in una stagione, la prossima, che sarà molto compressa causa Europei e partenza ritardata del campionato. Importantissimo dunque avere una rosa di livello per favorire le rotazioni nei vari ruoli. MERCATO INTER KUMBULLA L’Inter dunque prova ad accelerare per Kumbulla, su cui c’è forte anche la Lazio: la Juventus , nel frattempo, si muove sottotraccia, mantenendo i contatti con l’entourage del giocatore, senza però affondare con il Verona. Al momento dunque i bianconeri rimangono in seconda fila nella corsa al difensore“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

