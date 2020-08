Mercato Inter Kumbulla, il difensore vicinissimo ai nerazzurri MERCATO INTER KUMBULLA – Nonostante l’agguerrita concorrenza della Lazio, Marash Kumbulla sarebbe molto vicino all’Inter, con i nerazzurri pronti a piazzare un importante colpo di mercato. Il difensore albanese dell’Hellas Verona è stato una delle rivelazioni più positive di questo campionato da poco concluso. Così “Sky Sport“: “Marash Kumbulla è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Il giocatore ha ormai scelto la sua destinazione, con la Lazio che resta quindi in secondo piano. Per la chiusura resta da fare il passo decisivo ma l’operazione è ormai impostata. Il difensore del Verona, 26 presenze in stagione, è da tempo obiettivo di mercato di diverse squadre. Conte e il club nerazzurro l’hanno individuato come primo rinforzo nel ruolo di centrale in vista della prossima stagione e la trattativa è ormai ad un buonissimo punto“. MERCATO INTER KUMBULLA MERCATO INTER KUMBULLA – “Battuta così la concorrenza della Lazio, che ci aveva provato seriamente a fine giugno, quando fu trovato l’accordo con lo stesso Kumbulla sulla base di un contratto di 5 anni a un milione e mezzo a stagione. Con la società gialloblù, invece, l’intesa era stata definita intorno ai 26 e i 27 milioni di euro. Al difensore classe 2000 sono state interessate pure Napoli e Juventus“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

